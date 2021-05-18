59. Bölüm Foto Galeri

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Osman Bey, tüm uyarılarına rağmen başına buyruk hareket eden Umur Bey'de nasıl hesap soracak? Umur Bey'i tuzağa düşüren Togay, Osman Bey'e karşı nasıl bir hamle yapacak? Malhun Hatun obasını Moğollara karşı nasıl savunacak?