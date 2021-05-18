ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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59. Bölüm Foto Galeri

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Kuruluş Osman 59. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür.

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Kuruluş Osman 59. Bölüm Foto Galeri

Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer.

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