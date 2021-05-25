ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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60. Bölüm Foto Galeri

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Kuruluş Osman 60. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur.

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Kuruluş Osman 60. Bölüm Foto Galeri

Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır.

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