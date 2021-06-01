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61. Bölüm Foto Galeri

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Kuruluş Osman 61. Bölüm Foto Galeri

Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer.

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Kuruluş Osman 61. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

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