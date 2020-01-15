ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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Kuruluş Osman'da bugüne kadar neler oldu?

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Kuruluş Osman Kuruluş Osman'da bugüne kadar neler oldu?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.

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Kuruluş Osman Kuruluş Osman'da bugüne kadar neler oldu?

Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

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