Kuruluş Osman'da bugüne kadar neler oldu?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.
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Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.
Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar.
Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar.
Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.
Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar.
Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti.
İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi.
Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu.
Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı. Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü. Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti.
Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır.
Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir?
Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir.
Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir.
Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir.
Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır.
Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir.
Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir.
Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.
Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır.
Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar.
Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder.
Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.
Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır.
Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır!
Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır.
Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür.
Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir.
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi?
Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak?
Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor.
Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu.
Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Alişar ve Dündar'ın cezasını kesiyor!
6. Bölüm Foto Galeri