Kuruluş Osman'da bugüne kadar neler oldu?

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Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu.