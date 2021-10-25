ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

200. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 25.10.2021, 11:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.10.2021, 11:12
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200. Bölüm Foto Galeri

Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer.

200. Bölüm Foto Galeri

Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar.

200. Bölüm Foto Galeri

İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

200. Bölüm Foto Galeri

İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder.

200. Bölüm Foto Galeri

Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

200. Bölüm Foto Galeri

Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir.

200. Bölüm Foto Galeri

Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.

200. Bölüm Foto Galeri

200. Bölüm Foto Galeri

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