Gerçek kimliğini kabul edecek mi?

Yurdagül Hanım, 6 Aralık'ta İstanbul'dan kaybolan kızı Tuğba Sevim'i aramak için stüdyoya geldi. 18 yaşındaki Tuğba Sevim'in tek başına yaşadığı evden bir gün çıkıp gittiği ve kendisinden bir daha haber alınamadığı açıklandı. Tuğba herkese kendini zengin gösteriyor. Neden yalan söylemeye devam ediyor bizi ne çabuk unuttu diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Senin annen modacı değil babanda lahmacun yapıyor diyerek Tuğba'nın söylediklerini yalanladı.