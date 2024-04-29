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29 Nisan 2024, Pazartesi 00:00

2 aylık bebeğini bırakıp kaçtı!

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Eşi Mislina canlı yayında iddialara yanıt verdi!

Mehmet Bey, Mislina'nın depremden dolayı psikolojik problemleri olduğunu, daha önceki evliliğinde de sorunlar yaşadığını, ailesinin yanında da kaçtığını söyledi. Canlı yayına bağlanan Mislina Sarı, "Kocam Mehmet ve ev arkadaşım Selma Aydın bana tuzak kurdu" dedi. Ev arkadaşı Selma'nın kadın ticareti yaptığını söyleyen Mislina, başka bir arkadaşıyla otururken fotoğraflarını çekip kocasına attığını anlattı.

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