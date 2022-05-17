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Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Kezban ve Hakan yüzleşti mi? Kayıp Hatice'nin kaçtığı Cengiz ile ilgili büyük şüphe ne? Kızının hayatından endişe eden Emine Hanım'ın isyanı...

GİRİŞ TARİHİ: 17.05.2022, 20:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.05.2022, 21:45
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Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Kızının kaçırıldığını iddia eden Emine Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

20 yaşındaki kızı Şeyma'nın bilgisayar oyunundan tanıştığı İnanç Tercüman'ın kaçırdığını iddia eden Emine Hanım, "Kızım 11 Mayıs'tan beri kayıp, hayatından şüphe ediyorum" dedi.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Ayşe Şeyma canlı yayına bağlanarak iddiaları yalanladı. Annesinin sağlıklı olmadığını söyleyen Şeyma, "Annemi akıl hastanesine yatıracağım, ben tek başıma ayaklarımın üstünde durmak istiyorum" dedi. İnanç Tercüman da hakkında söylenenleri yalanladı.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Karısı Gülizar'ın 3 çocuğunu da bırakıp evden kaçtığını söyleyen Osman Bey, Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Canlı yayına bağlanan Gülizar, "Eşim beni bıçakladı, psikolojik baskılarından bıktım" dedi. Gülizar'ın iddialarını karşı kendisini savunan Osman Bey, "Karım başka bir kadına kuma gitti" dedi.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Canlı yayında büyük yüzleşme yaşandı! Hatice, "Sevdiğim için Cengiz'e kaçtım" dedi.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Kaçtığı için pişman olduğunu söyleyen Hatice, "Ağabeyimden tek isteğim Cengiz'in peşini bırakmaları" diyerek abisiyle Kıbrıs'a geleceğini söyledi.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Kezban ile annesi Sibel stüdyoya geldi. Anne kız eşleriyle yüzleşti.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Eşi Hakan'ın kendisine zorla para çektirdiğini iddia eden Hatice, "Çektirdiği parayla annesinin üstüne araba aldı" dedi.

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Kendisini zorla çalıştırıp paraları eşinin aldığını söyleyen Kezban, bu yüzden kaçtığını belirtti.

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