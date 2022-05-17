Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

20 yaşındaki kızı Şeyma'nın bilgisayar oyunundan tanıştığı İnanç Tercüman'ın kaçırdığını iddia eden Emine Hanım, "Kızım 11 Mayıs'tan beri kayıp, hayatından şüphe ediyorum" dedi.
Ayşe Şeyma canlı yayına bağlanarak iddiaları yalanladı. Annesinin sağlıklı olmadığını söyleyen Şeyma, "Annemi akıl hastanesine yatıracağım, ben tek başıma ayaklarımın üstünde durmak istiyorum" dedi. İnanç Tercüman da hakkında söylenenleri yalanladı.
Karısı Gülizar'ın 3 çocuğunu da bırakıp evden kaçtığını söyleyen Osman Bey, Esra Erol'dan yardım istedi.
Canlı yayına bağlanan Gülizar, "Eşim beni bıçakladı, psikolojik baskılarından bıktım" dedi. Gülizar'ın iddialarını karşı kendisini savunan Osman Bey, "Karım başka bir kadına kuma gitti" dedi.
Kaçtığı için pişman olduğunu söyleyen Hatice, "Ağabeyimden tek isteğim Cengiz'in peşini bırakmaları" diyerek abisiyle Kıbrıs'a geleceğini söyledi.
Eşi Hakan'ın kendisine zorla para çektirdiğini iddia eden Hatice, "Çektirdiği parayla annesinin üstüne araba aldı" dedi.