Esra Erol'da Cemile Dosyası

İçi dışı bir olan Cemile, Hiç kimsem yok, çocuklarımla yapayalnız kaldım. Nasıl mutlu olunur onu bile bilmiyorum. Eşim çocukların nafakalarını verecek onlara bakacağım dedi ve Esra Erol'un destek verelim mi? Sorusuna yüzündeki masul ifadesi cevap verdi.