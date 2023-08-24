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Esra Erol'da Cemile Dosyası

GİRİŞ TARİHİ: 24.08.2023, 11:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.08.2023, 14:52
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Esra Erol'da Cemile Dosyası

Cemile, Esra Erol programında kayınvalidesini görünce sinir krizi geçirip. Kayınvalisinin baştan aşağı sinir biri olduğu söyleyip, canlı yayına bağlanan kayınvalidesinin taklidini yapması stüdyoyu kahkahaya boğmuştu.

Esra Erol'da Cemile Dosyası

Esra Erol'da canlı yayına bağlanan kayınvalide, gelinim yalan söylüyor, biz Cemile'yi kapıya atmatık, bir güler yüzü yoktu, her gün tartışıyorlardı, aksine o bizi öldürmek istedi demişti.

Esra Erol'da Cemile Dosyası

Cemile'nin kayınpederi, Cemile bütün köylüyle kavga edip, oğluma şiddet uyguluyor. Oğlumu işinden etti. Boşanmalarının iyi olduğunu söylemişti.

Esra Erol'da Cemile Dosyası

Cemile'den hodri meydan, kiminle kavga ediyormuşum, çıkın meydana, bana iftira atanlar karşıma çıksın yüzleşeceğim demişti.

Esra Erol'da Cemile Dosyası

Cemile, Esra Erol'a bu dünyada güvenebileceğim biç bir kimsesinin ve dostunun olmadığını kimseye güvenmediğini gerekte duymadığını söylemişti.

Esra Erol'da Cemile Dosyası

Ramazan benimle konuşmak istemiyormuş, konuşmazsa konuşmasın, zaten beni hiç bir zaman savunmadı dedikten sonra Ramazan beni savunsaydı evliliğimiz kurtulurdu demişti.

Esra Erol'da Cemile Dosyası

Cemile, Esra Erol'a ölürümde asla çocuklarımı Ramazan'a bırakmam demişti.

Esra Erol'da Cemile Dosyası

İçi dışı bir olan Cemile, Hiç kimsem yok, çocuklarımla yapayalnız kaldım. Nasıl mutlu olunur onu bile bilmiyorum. Eşim çocukların nafakalarını verecek onlara bakacağım dedi ve Esra Erol'un destek verelim mi? Sorusuna yüzündeki masul ifadesi cevap verdi.

Esra Erol'da Cemile Dosyası

Cemile, evim benim yuvam olmadı, evimi benimseyemedim, evimde sığıntı gibiydim, Ramazan'la önce çok iyiydik sonrasında kavgalarımız başladı demişti.

Esra Erol'da Cemile Dosyası

Esra Erol'dan Cemile'ye sevindirici haberi veriyor ve kendisini doktora yönlendirme yapacağını söylemişti.

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