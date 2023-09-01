Esra Erol'da programına katılan kadın eşi tarafından öldürüldü!

Esra Erol'da programına Mayıs ayında katılan Hakkı Koca "Karım Leyla örgütün elinde" diyerek başarılı sunucudan yardım istedi.
Yayında karısıyla yüzleşen Hakkı Koca "Karım üzerine yaptığım arsayı verirse boşanırım" diyerek şart koydu.
Leyla Koca ise eşinin kendisine takıntılığını olduğunu söyleyerek arsayı kocasına vermeyeceğini söyledi.
Bu sözler üzerine çılgına dönen Hakkı Koca eşinin üzerine yürüdü. Yayını tek eden Leyla Koca bir daha eşiyle bir araya gelmedi.
Aylar sonra Leyla Koca'dan kötü haber geldi. Kan donduran olay, dün saat 16.00 sularında Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.
Otomobille seyir halinde olan Hakkı Koca ile eşi Leyla Koca arasında tartışma çıktı. Hakkı Koca'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip, kaçmaya çalıştı.
Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, Hakkı Koca çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.
Hakkı Koca gözaltına alınırken, 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.