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ESRA EROL'DA GALERİ

Esra Erol'da programına katılan kadın eşi tarafından öldürüldü!

GİRİŞ TARİHİ: 01.09.2023, 16:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.09.2023, 16:20
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Esra Erol'da programına katılan kadın eşi tarafından öldürüldü!

Esra Erol'da programına Mayıs ayında katılan Hakkı Koca "Karım Leyla örgütün elinde" diyerek başarılı sunucudan yardım istedi.

Esra Erol'da programına katılan kadın eşi tarafından öldürüldü!

Yayında karısıyla yüzleşen Hakkı Koca "Karım üzerine yaptığım arsayı verirse boşanırım" diyerek şart koydu.

Esra Erol'da programına katılan kadın eşi tarafından öldürüldü!

Leyla Koca ise eşinin kendisine takıntılığını olduğunu söyleyerek arsayı kocasına vermeyeceğini söyledi.

Esra Erol'da programına katılan kadın eşi tarafından öldürüldü!

Bu sözler üzerine çılgına dönen Hakkı Koca eşinin üzerine yürüdü. Yayını tek eden Leyla Koca bir daha eşiyle bir araya gelmedi.

Esra Erol'da programına katılan kadın eşi tarafından öldürüldü!

Aylar sonra Leyla Koca'dan kötü haber geldi. Kan donduran olay, dün saat 16.00 sularında Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.

Esra Erol'da programına katılan kadın eşi tarafından öldürüldü!

Otomobille seyir halinde olan Hakkı Koca ile eşi Leyla Koca arasında tartışma çıktı. Hakkı Koca'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip, kaçmaya çalıştı.

Esra Erol'da programına katılan kadın eşi tarafından öldürüldü!

Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, Hakkı Koca çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Esra Erol'da programına katılan kadın eşi tarafından öldürüldü!

Hakkı Koca gözaltına alınırken, 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Esra Erol'da programına katılan kadın eşi tarafından öldürüldü!

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