Kocası ve kayınvalidesinin büyük isyanı...

Fatih Yavuz eşi Gülsem Yavuz ve çocukları için geldiğini söylerken Gülbahar Hanım da oğlu için geldiğini, gelinini aradığını söyledi. Fatih Bey, 20 gündür eşinden ve çocuklarından haber alamadığını dile getirip ağladı. Esra Erol, Gülsem Hanım'ın Gaziantep'ten kaybolduğu bilgisini verdi. Fatih Bey, eşi için kayıp başvurusunda bulunduğunu, hatta eşini aramak için programa çıkacağını söylediğinde eşinin ailesinin "O gitti gelmez" dediğini belirtti. 9 ve 4 yaşında iki çocuğunun da eşi tarafından götürüldüğünü anlatan Fatih Bey, eşi ile bir problemleri de olmadığını, karakoldan da çok bilgi alamadığını dile getirdi. Fatih Bey, eşi ile hiç aralarında şiddet olmadığını, sadece geçen yıllarda bir kere tartıştıklarını zira eşi ile aralarının süper olduğunu, eşini de çok sevdiğini, her zaman da arkasında olduğunu söyledi.