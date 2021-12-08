Kübra yeni evinde

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Kübra Hanım, herkese teşekkür ederek iyi ki varsınız Esra Erol, sizi çok seviyorum dedi, dua etti, ağlamaya başladı. Esra Erol da Kübra Hanım'ın kendisine bu fırsatı verdiği için teşekkür etti. Kübra Hanım evine ilk kez girdi ve gözyaşlarına boğuldu, dualar etti. Esra Erol, 2 yıllık kiranın ödendiğini, ödeyen Ceyda Bakkaloğlu'na ve kalan yardımcı olan herkesin adını okuyarak teşekkür etti. Esra Erol, Giresun Belediye Başkanı'na da teşekkür etti. Kübra Hanım, dün başına kötü bir olay geldiğini, dün Instagram hesabının çalındığını, milletin dolandırıldığını, kimsenin ona itibar etmemesini istedi. Esra Erol kimsenin bu tür şeylere itibar etmemesini istedi