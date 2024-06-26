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26 Haziran 2024, Çarşamba 20:00

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26 Haziran 2024, Çarşamba

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Vanguard Çarşamba 20.00'de atv'de.

Yönetmen: Stanley Tong
Oyuncular : Jackie Chan, Yang Yang, Miya Muqi

Jackie Chen'in canlandırdığı Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin'in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

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