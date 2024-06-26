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26 Haziran 2024, Çarşamba 22:20

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26 Haziran 2024, Çarşamba

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Uzay Yolcuları Çarşamba 22.20'de atv'de.

Yönetmen: Morten Tyldum
Oyuncular: Jennifer Lawrence, Chris Pratt
Avalon adlı uzay gemisi, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Giden kişiler bu yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmek için özel tasarlanmış "uyku kapsüllerinde" uyutulmaktadırlar. Ancak yaşanan teknik bir sorun nedeniyle tamirci Jim Preston ve yazar Aurora Dunn'ın kapsülleri olması gerekenden önce açılır. Gemide bir başlarına kalan ikilinin önünde, hala 90 yıllık bir yol bulunmaktadır.

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