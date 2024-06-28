Yönetmen: Todd Philips

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

Gotham City'de yaşayan başarısız komedyen Arthur Fleck, babasız büyümüş bir palyaçodur. Arthur'un en yakın arkadaşı olan annesi onu Happy (Mutlu) adıyla çağırır. Ancak bu ismin ona yüklediği misyon, Arthur'un toplumdan dışlanmasına ve zorbalığa uğramasına engel olamayacaktır. Arthur zamanla, dışlanmışlığın vermiş olduğu hayal kırıklığıyla gözü dönmüş bir katil olagelen alter egosu Joker'e dönüşür.