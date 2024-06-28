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28 Haziran 2024, Cuma 22:40

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28 Haziran 2024, Cuma

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Başarısız yapayalnız bir komedyen zorbalıktan çıldırmak üzere!

Yönetmen: Todd Philips
Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz
Gotham City'de yaşayan başarısız komedyen Arthur Fleck, babasız büyümüş bir palyaçodur. Arthur'un en yakın arkadaşı olan annesi onu Happy (Mutlu) adıyla çağırır. Ancak bu ismin ona yüklediği misyon, Arthur'un toplumdan dışlanmasına ve zorbalığa uğramasına engel olamayacaktır. Arthur zamanla, dışlanmışlığın vermiş olduğu hayal kırıklığıyla gözü dönmüş bir katil olagelen alter egosu Joker'e dönüşür.

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