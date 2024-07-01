Yönetmen: Tim Brown

Oyuncular: Nicolas Cage, Ashley Greene, Ron Perlman

Film, emeklilik hayatının tadını çıkarmak isteyen Matt'in, kızı ve torununu kurtarmak için emeklilik günlerinden çıkıp kendisini aksiyon içerisinde bulmasını konu ediniyor. Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt'i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır: kızı ve torununun, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak! Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley'e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri gösterecektir.