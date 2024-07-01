1 Temmuz 2024, Pazartesi 20:00
Filmler Fragman1 Temmuz 2024, Pazartesi
Emeklilik Planı TV'de ilk kez Pazartesi 20.00'de atv'de.
Yönetmen: Tim Brown
Oyuncular: Nicolas Cage, Ashley Greene, Ron Perlman
Film, emeklilik hayatının tadını çıkarmak isteyen Matt'in, kızı ve torununu kurtarmak için emeklilik günlerinden çıkıp kendisini aksiyon içerisinde bulmasını konu ediniyor. Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt'i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır: kızı ve torununun, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak! Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley'e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri gösterecektir.
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