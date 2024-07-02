Yönetmen: Özgür Selvi

Oyuncular: Nur Erkul, Sinan Çalışkanoğlu, Ali Tarık Fındık

Çılgın Ortak, bir cinayet davasını çözmekle görevlendirilen iki acemi dedektife odaklanıyor. Serdar ve Aslıhan, birbirlerine gıcık olan iki acemi dedektiftir. İkili, bir cinayet davasını çözmekle görevlendirilir. Şüphelilerin peşine düşen Serdar ve Aslıhan, bu süreçte evli bir çift gibi davranmak zorunda kalır. Dedektiflik işini pek de beceremeyen Serdar ve Aslıhan, buldukları her ipucunda katilden adım adım uzaklaşırlar. Çok geçmeden çılgın ortakların dedektifliğe hızlı ancak imkansız bir giriş yaptığı ortaya çıkar.