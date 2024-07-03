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3 Temmuz 2024, Çarşamba 20:00

Filmler Fragman
3 Temmuz 2024, Çarşamba

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"Tenet" Çarşamba 20.00'de atv'de.

John David Washington'ın başrolünde yer aldığı Tenet, Christopher Nolan'ın alametifarikası zaman mefhumunun bozumunu, dünyanın geleceğine gizemli bir tehdidin ışığında bir başka seviyeye taşıyor.

Filmin ana kahramanı, alacakaranlığın içinde, gerçek zamanın ötesinde açığa çıkarılabilecek, uluslararası bir casusluk görevindedir. Bütün dünyayı kurtarabilmek adına, çıktığı yolculukta tek sahip olduğu donanımı bir kelimeden oluşur: Tenet.

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