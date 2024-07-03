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3 Temmuz 2024, Çarşamba 23:00

Filmler Fragman
3 Temmuz 2024, Çarşamba

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Los Angeles'ta Gizli Görev Çarşamba 23.00'de atv'de

Steve Ford, Los Angeles'ta özel dedektiflik yapmaktadır. Jack Russell cinsi köpeği Buddy uyuşturucu çetesi tarafından kaçırılınca, Steve özel hayatı ve profesyonel dünyası arasında çatışma yaşar. Köpeğini geri almaya kararlı olan Steve, bunun için çetenin lideri olan Spider ile ittifak yapmak zorunda kalır. Spider, Buddy'yi geri vermesi karşılığında Steve'den bir çanta dolusu uyuşturucuyu çalmasını ister. Köpeğini kurtarmak için görevi mecburen kabul eden Steve, en yakın arkadaşı Dave ile birlikte zorlu bir maceraya atılır.

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