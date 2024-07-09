canli-yayin
CANLI YAYIN
Sen Anlat Karadeniz
3
BİLDİRİMLER
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
9 Temmuz 2024, Salı 22:00

Filmler Fragman
9 Temmuz 2024, Salı

BUNLARI DA İZLE GALERİ

Denizde Dehşet bu akşam 22.00'de atv'de

Denizde Dehşet, Meksika'da dalış yapan iki kız kardeşin, kafesin halatının kopmasıyla okyanusun derinlerinde yaşadıkları korku dolu anları anlatıyor. Meksika'ya giden kardeşler Lisa (Mandy Moore) ve Kate (Claire Holt), köpekbalığı gözlemek için kafesle okyanusa dalmıştır. Ancak kafesi yukarıya bağlayan halatlarda sorun çıkar ve kardeşlerin bulunduğu kafes okyanusun tabanına, 47 metre derinliğe düşer. Köpekbalıkları etraflarında pusuya yatmış olan kız kardeşlerin oksijeni hızla tükenmektedir ve suyun yüzüne çıkabilmeleri için bir saatten az bir süreleri bulunmaktadır.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Sophie'nin Rüyası
11 Haziran 2024, Salı
Sophie'nin Rüyası Filmler
Ölümcül Çarpışma
04 Haziran 2024, Salı
Ölümcül Çarpışma Filmler
İkizler Projesi
30 Mayıs 2024, Perşembe
İkizler Projesi Filmler
Muhteşem Yedili
27 Nisan 2024, Cumartesi
Muhteşem Yedili Filmler
ARAMA
CANLI YAYIN