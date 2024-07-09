Denizde Dehşet, Meksika'da dalış yapan iki kız kardeşin, kafesin halatının kopmasıyla okyanusun derinlerinde yaşadıkları korku dolu anları anlatıyor. Meksika'ya giden kardeşler Lisa (Mandy Moore) ve Kate (Claire Holt), köpekbalığı gözlemek için kafesle okyanusa dalmıştır. Ancak kafesi yukarıya bağlayan halatlarda sorun çıkar ve kardeşlerin bulunduğu kafes okyanusun tabanına, 47 metre derinliğe düşer. Köpekbalıkları etraflarında pusuya yatmış olan kız kardeşlerin oksijeni hızla tükenmektedir ve suyun yüzüne çıkabilmeleri için bir saatten az bir süreleri bulunmaktadır.