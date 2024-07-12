Bir grup bilim insanı Romanya'daki gizli ormanlarda araştırma yapmaktadır. Araştırmalar sırasında gizli bir mağara bulan bilim insanları, durumu Amerikan araştırmacılarına haber verir. Bu mağaranın yeni bir ekosisteme ait olabileceğine inanan biyologlar, araştırmaları genişletir. Jack ve kardeşi Tyler dünyanın en iyi dalgıçları arasında gösterilen profesyonel araştırmacılardır. İki kardeş, tüm ekipmanlarını alarak Romanya'ya gelir. Yeni icad edilen özel bir dalış tüpüyle 24 saate kadar suyun altında kalabilme şansına sahiptirler. Bulundukları su altı mağarasının girişinde büyük bir patlama yaşanır ve dalış ekibi mağara da sıkışırlar. Charlie ve Buchanan'la birlikte iki kardeş 24 saatlik zor bir maceraya başlar.