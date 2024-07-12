canli-yayin
CANLI YAYIN
Kaçak
4
BİLDİRİMLER
  • Alan
    Alan YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
12 Temmuz 2024, Cuma 20:00

Filmler Fragman
12 Temmuz 2024, Cuma

BUNLARI DA İZLE GALERİ

Mağara TV'de ilk kez bu akşam 21.50'de atv'de!

Bir grup bilim insanı Romanya'daki gizli ormanlarda araştırma yapmaktadır. Araştırmalar sırasında gizli bir mağara bulan bilim insanları, durumu Amerikan araştırmacılarına haber verir. Bu mağaranın yeni bir ekosisteme ait olabileceğine inanan biyologlar, araştırmaları genişletir. Jack ve kardeşi Tyler dünyanın en iyi dalgıçları arasında gösterilen profesyonel araştırmacılardır. İki kardeş, tüm ekipmanlarını alarak Romanya'ya gelir. Yeni icad edilen özel bir dalış tüpüyle 24 saate kadar suyun altında kalabilme şansına sahiptirler. Bulundukları su altı mağarasının girişinde büyük bir patlama yaşanır ve dalış ekibi mağara da sıkışırlar. Charlie ve Buchanan'la birlikte iki kardeş 24 saatlik zor bir maceraya başlar.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Cehennem Üçgeni
10 Temmuz 2024, Çarşamba
Cehennem Üçgeni Filmler
Sophie'nin Rüyası
11 Haziran 2024, Salı
Sophie'nin Rüyası Filmler
Ölümcül Çarpışma
04 Haziran 2024, Salı
Ölümcül Çarpışma Filmler
İkizler Projesi
30 Mayıs 2024, Perşembe
İkizler Projesi Filmler
ARAMA
CANLI YAYIN