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15 Temmuz 2024, Pazartesi 21:00

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15 Temmuz 2024, Pazartesi

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Börü Pazartesi 21.00'de atv'de

Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.

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