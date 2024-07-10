Filmler Fragman

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"Canavar Avcısı" Pazartesi 20.00'de atv'de.

Yönetmen: Paul W. S. Anderson
Oyuncular: Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman
Monster Hunter, Artemis adlı bir Birleşmiş Milletler askeri takımının kadın liderine odaklanıyor. Artemis, günün birinde bir portaldan geçerek farklı bir gerçekliğe geliyor. Geldiği bu evrenin, canavarların istilası altında olan, tehlikeli bir gezegen olduğunu fark eden kadın, orada, görevi bu yaratıkları ortadan kaldırmak olan cesur Hunter'la tanışıyor. İkisi, canavarların portaldan geçerek gezegenimize saldırmalarını önlemek için güçlerini birleştiriyor ve bütün insanlığın kaderini belirleyecek olan bir mücadele başlıyor.

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