1980'lerde gerçek yaşanmış bir olaydan çekilen filmde, Alaska'nın kötü şöhretli seri katili Robert Hansen'in hikayesini anlatılmaktadır. 17 kadını kaçırıp öldürmek suçundan 461 yıl hapse mahkum edilen Amerika'nın en azılı serili katillerinden biri olan Robert Hansen'ın gerçek hikayesinden yola çıkıyor. Emekliliğine haftalar kalmış dedektif Jack Halcombe son iki yılda 8 kadının benzer şekilde ortadan kaybolmasının ardında bir seri katil olduğundan şüphelenmektedir. Ancak ortada tek sağlam bir ipucu bile yoktur. Fakat bir gün Cindy isimli genç bir kız arkasında iz bırakmayan katilin elinden son anda kurtulmayı başarır. Dedektif Jack, Cindy ile görüşüp kanıtlar toplamaya çalışmaktadır. Katil ise Cindy'nin peşindedir. Katili yakalamak için her türlü tehlikeyi göze alan Jack kendini zamana karşı bir yarışın içinde bulur.