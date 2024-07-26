Cinayet dedektifi Ray Archer ve ortağı Wil Ruiney, şehrin en bilinen seri katillerinden birini yakalamakla görevlendirilir. Katil, bir çocuk oyunu olan 'adam asmacayı' temel alarak insanları katletmektedir. Archer ve Ruiney, dünyanın karmaşık kapılarını aralayarak katilin izini bulmaya çalışacaklardır. Bir gazeteci ise dedektifleri takip ederek suç serisi hakkında haber yapmaya çalışır.