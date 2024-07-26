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26 Temmuz 2024, Cuma 22:40

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26 Temmuz 2024, Cuma

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Adam Asmaca TV'de ilk kez Cuma 22.40'da atv'de

Cinayet dedektifi Ray Archer ve ortağı Wil Ruiney, şehrin en bilinen seri katillerinden birini yakalamakla görevlendirilir. Katil, bir çocuk oyunu olan 'adam asmacayı' temel alarak insanları katletmektedir. Archer ve Ruiney, dünyanın karmaşık kapılarını aralayarak katilin izini bulmaya çalışacaklardır. Bir gazeteci ise dedektifleri takip ederek suç serisi hakkında haber yapmaya çalışır.

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