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Kuruluş Osman
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  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
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  • Bir Gece Masalı
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  • Bir Gece Masalı
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18 Kasım 2024, Pazartesi 20:00

3. Gün TV'de ilk kez Pazartesi 20.00'de atv'de

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Sosyal medyadan tanışan bir çift birbirini çok yanlış tanıyor...

3. Gün, İzmir'de yaşayan genç bir gastronomi mezunu olan Elya'nın sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Semih ile yaşadığı tesadüfler zincirini konu alıyor. Kariyerine odaklanmış olan Elya, hayatını bir anda değiştiren bu ilişkiyle hem romantik hem de komik bir maceraya sürükleniyor. İzleyiciyi kahkaha dolu bir yolculuğa davet eden film, aşkı bulmanın ve kendini keşfetmenin ince ayrıntılarını gözler önüne seriyor. Yağmur Tanrısevsin ve Berk Atan'ın yanı sıra Derya Alabora, Nurseli İdiz ve Nursel Köse adlı usta isimlerin de yer aldığı film, sıcacık hikayesi, dev isimleri ve eşsiz oyunculuklara ek olarak renkli ve kahkaha dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

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