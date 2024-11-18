3. Gün TV'de ilk kez Pazartesi 20.00'de atv'de

3. Gün, İzmir'de yaşayan genç bir gastronomi mezunu olan Elya'nın sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Semih ile yaşadığı tesadüfler zincirini konu alıyor. Kariyerine odaklanmış olan Elya, hayatını bir anda değiştiren bu ilişkiyle hem romantik hem de komik bir maceraya sürükleniyor. İzleyiciyi kahkaha dolu bir yolculuğa davet eden film, aşkı bulmanın ve kendini keşfetmenin ince ayrıntılarını gözler önüne seriyor. Yağmur Tanrısevsin ve Berk Atan'ın yanı sıra Derya Alabora, Nurseli İdiz ve Nursel Köse adlı usta isimlerin de yer aldığı film, sıcacık hikayesi, dev isimleri ve eşsiz oyunculuklara ek olarak renkli ve kahkaha dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.