Belalı Tanık 2

Michael Bryce uluslararası silah tüccarı Takashi Kurosawa'nın özel korumasıdır. Bryce'ın keyfi yerinde lüks hayatın tüm nimetlerinden faydalanmaktadır. Ancak Kurosawa bir tetikçi tarafından vurulur. Onu korumayı başaramayan Bryce soğukkanlılığını kaybeder. İki yıl sonra kariyeri diplerdedir. Birkaç uyuşturucu bağımlısı yöneticiyi korumak dışında başarılı bir yakalayamamıştır. Terapisti artık soğukkanlı olmayan ve işini bu yüzden yapamayan Bryce'a dinlenmesi gerektiğini söyler ve bir süre uzak kalmaya karar verir. Fakat bu kısmi emeklilik fikri eski sevgilisi Ajan Roussel'ın yardım isteğiyle askıya alınır. Acımasız diktatör Vladislav Dukhovic aleyhinde tanıklık yapmayı kabul eden Darius Kincaid'i Lahey'e götürmek için yola çıkar. Yolları yeniden kesişen Bryce Kurosawa'yı öldürerek kariyerinin sonunu getiren tetikçinin Darius olduğunu öğrenir.