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6 Ağustos 2024, Salı 20:00

Beyaz Saray Düştü

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Beyaz Saray Düştü bu akşam 20.00'de atv'de!

Büyük ölçüde kızını etkilemek amacıyla gizli servise dahil olabileceği bir görevde çalışmayı isteyen John Cale, Başkan James Sawyer'ın korumalarından biri olabilmek için başvuruda bulunur. Ancak ne yazık ki karşılığında aldığı yanıt olumsuz olur. Olumsuz haberi kızına vermekte zorlanan genç adam, kızını Beyaz Saray'a gidecekleri bir gezintiye çıkarır. Burada haberi vermeye hazırlanırken ortalık bir anda karışır. Paramiliter bir grup asker, Beyaz Saray'ı işgal etmiştir. Başkan, First Lady ve çocuklarının hayatı tehlikede; üçünün kaderi de John Cale'in ellerindedir!
Independence Day, The Day After Tomorrow ve 2012 gibi yüksek bütçeli filmlere imza atan Alman yönetmen Roland Emmerich'in yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Zodiac ve The Amazing Spider-Man filmlerinin senaryolarını yazan James Vanderbilt'e emanet. Başrollerinde ise son dönemin parlayan yeteneklerinden Channing Tatum, Jamie Foxx ve Maggie Gyllenhaal bulunuyor.

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