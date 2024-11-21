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21 Kasım 2024, Perşembe 20:00

Dayı: Bir Adamın Hikayesi Perşembe 20.00'de atv'de

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Dayı: Bir Adamın Hikâyesi, adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini odağına alıyor. Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan ana karakter, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi tarafından çalışması için İstanbul'da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanına gönderilir. Bununla birlikte kendisinin, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve zirveye yükseliş hikayesi başlar.

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