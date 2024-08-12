Derin Sular / TV'de ilk

Gulli, Kuzey Denizi kıyılarında bir balıkçı teknesinde çalışarak geçimini sağlamaktadır. Çoğu zaman kötü hava koşullarında açıldıkları denizden hep sağ salim dönmeyi başarmışlardır. Fakat 1984 yılının mart ayında hava fırtınalı ve deniz dondurucu soğukluktayken çıktıkları seferden geri dönemezler. Yaşanan kaza sonrası tekneden sağ kurtulmayı başaran Gulli'yi buz misali dondurucu denizde saatlerce sürecek bir ölüm-kalım savaşı beklemektedir. Yaşanmış gerçek bir hikayeden uyarlanan yapım bir denizcinin yaşam savaşı ile milli kahraman hatta tıbbi obje olarak kabul edilmesi arasındaki ince gerilim çizgisini anlatıyor.