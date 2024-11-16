Gerçeğin Ötesinde Cumartesi 21.50'de atv'de

Yetenekli bir kumarbaz ve aynı zamanda sabırlı bir dolandırıcı, şehrin en büyük kumarhanesini soymak ve aynı zamanda da yakalanmamak için çok sıra dışı bir soyguncu takımını bir araya getirir. Bu sıra dışı soyguncu çetesinin her birinin özel güçleri bulunmaktadır. Başta işler yolunda gibi gitse de iş asıl soyguna geldiğinde oyunun içine başka süper güçlere sahip bir oyuncu daha dahil olur. Ancak bu kişi onların yanında değil onlara karşıdır ve şimdiyse yetenekli dolandırıcımız hem kısa sürede sevmeye başladığı takımını hem sevgilisini hem de kendisini bu yetenekli yeni rakibin elinden kurtarmak zorundadır.