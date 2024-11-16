canli-yayin
CANLI YAYIN
Bir Gece Masalı
9
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
16 Kasım 2024, Cumartesi 21:50

Gerçeğin Ötesinde Cumartesi 21.50'de atv'de

BUNLARI DA İZLE GALERİ

Baştan sona sürükleyici bir yapım...

Yetenekli bir kumarbaz ve aynı zamanda sabırlı bir dolandırıcı, şehrin en büyük kumarhanesini soymak ve aynı zamanda da yakalanmamak için çok sıra dışı bir soyguncu takımını bir araya getirir. Bu sıra dışı soyguncu çetesinin her birinin özel güçleri bulunmaktadır. Başta işler yolunda gibi gitse de iş asıl soyguna geldiğinde oyunun içine başka süper güçlere sahip bir oyuncu daha dahil olur. Ancak bu kişi onların yanında değil onlara karşıdır ve şimdiyse yetenekli dolandırıcımız hem kısa sürede sevmeye başladığı takımını hem sevgilisini hem de kendisini bu yetenekli yeni rakibin elinden kurtarmak zorundadır.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Cehennem Üçgeni
10 Temmuz 2024, Çarşamba
Cehennem Üçgeni Filmler
Sophie'nin Rüyası
11 Haziran 2024, Salı
Sophie'nin Rüyası Filmler
Ölümcül Çarpışma
04 Haziran 2024, Salı
Ölümcül Çarpışma Filmler
İkizler Projesi
30 Mayıs 2024, Perşembe
İkizler Projesi Filmler
ARAMA
CANLI YAYIN