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17 Haziran 2024, Pazartesi 23:20

Gerçek Kahraman

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Her anıyla olağanüstü bir macera...

Yönetmen: Shawn Levy
Oyuncular: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery
Gerçek Kahraman, hayata pozitif bakan bir banka memuru Guy'ın, kendisini rutin şekilde gerçekleşen banka soygunlarından biri esnasında, bir açık dünya oyununda NPC (oyuncuların yönetmediği karakterler) olduğunu fark etmesi ile gelişen olayları konu alıyor. Bir sanal dünya oyununda arka plan oyuncusu olduğunu keşfeden Guy, kendi hikayesinin kahramanı olmaya karar verir. Sınırların olmadığı bu sanal dünyada, geç olmadan kendi dünyasını kurtarmaya kararlıdır.

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