canli-yayin
CANLI YAYIN
Bloodshot: Durdurulamaz Güç / Yabancı Sinema
3
BİLDİRİMLER
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
7 Ağustos 2024, Çarşamba 20:00

Hamburg - İstanbul Hattı / TV'de ilk

BUNLARI DA İZLE GALERİ

Hamburg - İstanbul Hattı TV'de ilk kez Çarşamba 20.00'de atv'de

Alman bir polis olan Nick'in kızı Lenny, annesinin ölümünün intikamını almak için İstanbul'a kaçar. Fakat Istanbul'dayken Süleyman Şeker tarafından Rus mafyasına satılır. Nick, kızının ortadan kaybolduğunu görünce onu kurtarmak için İstanbul'a gider ve Süleyman Şeker'i araştırır. Kızı Lenny'nin Rus mafyasının eline düştüğünü öğrenen Nick, ortağı Yalçın ile beraber kızını kurtarmak için Rusya'ya gider.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Cehennem Üçgeni
10 Temmuz 2024, Çarşamba
Cehennem Üçgeni Filmler
Sophie'nin Rüyası
11 Haziran 2024, Salı
Sophie'nin Rüyası Filmler
Ölümcül Çarpışma
04 Haziran 2024, Salı
Ölümcül Çarpışma Filmler
İkizler Projesi
30 Mayıs 2024, Perşembe
İkizler Projesi Filmler
ARAMA
CANLI YAYIN