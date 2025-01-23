Hatıran Yeter TV'de ilk kez Perşembe 20.00'de atv'de

Kaçarak evlenen Adem ve Zehra'nın Baha adında bir oğulları olur. Baha, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı neticesinde işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarından çok daha zorlu ve yalnız bir çocukluk geçiren Baha'nın hayatı, kendisi gibi işitme engelli olan Leyla'yla tanışmasıyla değişir. İki genç birbirine âşık olur. Ancak mutluluklarının önüne büyük engeller çıkacak, Baha'nın bu aşkın meyvesi olan kızı Yeşim'e kavuşabilmek için büyük mücadeleler vermesi gerekecektir.