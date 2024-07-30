İkizler Projesi

Yönetmen: Ang Lee

Oyuncular: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Darren Lemke

Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek istemesiyle bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur. Henry'nin peşine, onu öldürmek için bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry'den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonunda kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır.