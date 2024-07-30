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Hanna / Yabancı Sinema
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30 Temmuz 2024, Salı 20:00

İkizler Projesi

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İkizler Projesi Salı 20.00'de atv'de

Yönetmen: Ang Lee
Oyuncular: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Darren Lemke

Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek istemesiyle bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur. Henry'nin peşine, onu öldürmek için bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry'den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonunda kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır.

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