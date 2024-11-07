Önemsiz Biri TV'de İlk kez Perşembe 20.00'de atv'de

Bir gece, banliyödeki evine iki hırsız girdiğinde Hutch, ciddi bir şiddeti önlemek umuduyla kendisini veya ailesini savunmayı reddeder. Oğlu Blake'i hayal kırıklığına uğratır, karısı Becca ise kendisinden uzaklaşır. Olayın sonuçları Hutch'ın uzun zamandır bastırdığı öfkesini tetikler, uyuyan içgüdülerini harekete geçirir ve onu karanlık sırları ve ölümcül yeteneklerini ortaya çıkaran acımasız bir yola sürükler. Hutch'ın yumruk, silah ve lastik seslerinin arasında ailesini tehlikeli rakibinden kurtarması ve bir daha asla önemsiz biriymiş gibi hafife alınmayacağından emin olması gerekmektedir.