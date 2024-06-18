canli-yayin
CANLI YAYIN
Alan
6
BİLDİRİMLER
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
18 Haziran 2024, Salı 20:00

Orman Çocuğu

BUNLARI DA İZLE GALERİ

İzleyeni büyüleyen mucizevi bir serüven...

Yönetmen: Jon Favreau

Oyuncular: Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley

Mowgli (Neel Sethi), bebekken geldiği ormanda kurtlar tarafından büyütülmüş, siyah panter Bagheera'nın (orijinal seslendirme Ben Kingsley) akıl hocalığıyla çok şey öğrenmiş bir çocuktur. Ancak insanlardan hoşlanmayan Bengal kaplanı Shere Khan (orijinal seslendirme Idris Elba) onu ormanda istemeyince evi, bildiği tek yeri terk etmek zorunda kalır. Yolculuk boyunca birbirinden değişik yaratıklarla ve durumlarla karşılaşan Mowgli, kendini keşfetmek yolunda çok daha fazlasını öğrenecektir.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Sophie'nin Rüyası
11 Haziran 2024, Salı
Sophie'nin Rüyası Filmler
Ölümcül Çarpışma
04 Haziran 2024, Salı
Ölümcül Çarpışma Filmler
İkizler Projesi
30 Mayıs 2024, Perşembe
İkizler Projesi Filmler
Muhteşem Yedili
27 Nisan 2024, Cumartesi
Muhteşem Yedili Filmler
ARAMA
CANLI YAYIN