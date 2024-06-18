Orman Çocuğu

Yönetmen: Jon Favreau

Oyuncular: Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley

Mowgli (Neel Sethi), bebekken geldiği ormanda kurtlar tarafından büyütülmüş, siyah panter Bagheera'nın (orijinal seslendirme Ben Kingsley) akıl hocalığıyla çok şey öğrenmiş bir çocuktur. Ancak insanlardan hoşlanmayan Bengal kaplanı Shere Khan (orijinal seslendirme Idris Elba) onu ormanda istemeyince evi, bildiği tek yeri terk etmek zorunda kalır. Yolculuk boyunca birbirinden değişik yaratıklarla ve durumlarla karşılaşan Mowgli, kendini keşfetmek yolunda çok daha fazlasını öğrenecektir.