Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, aç kalan kurtlar, köye indi

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, aç kalan kurtlar, köye indi... Korkan köylüler de harekete geçti... Silahlanıp, kurt nöbeti tutmaya başladı...

Burası Elmadağ'ın 90 haneli aşağı Kamışlı köyü. Gece nöbette, Gündüz tetikteler.

Tarlaya gitmek yerine, devriyeye çıkıyorlar. Çünkü köyleri onların deyimiyle canavarlar bastı.

Yani kurtlar.



Kamışlı Köyü aslında kurt baskınlarına alışkın. Ancak kurtlar bu kez evlere kadar geldiler.

Elmadağ'ın tüm köylerinde son durum işte böyle köylüler hem hayvanlarını hem de canlarını korumak için traktörlerle ellerinde tüfek ve sopalar, nöbette...



Yalnızca tüfek ve sopalar değil. Köyün kurtlara karşı en büyük silahlarından biri de çoban köpekleri.

Ancak kurtar onları kandırmanın da bir yolunu bulmuş.

