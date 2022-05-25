ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATV GÜN ORTASI KISA VİDEO
25 Mayıs 2022, Çarşamba
Evliyken sevgilisiyle düğün yaptı

Evliyken sevgilisiyle düğün yaptı

Evden misafirliğe gidiyorum diye çıktı, ama dönmedi... Önce düğün davetiyesi, sonra evlendiği haberi geldi...

Esra Erol stüdyosu, yine akıllara durgunluk veren bir ihanete sahne oldu... Üç çocuk annesi Seval Işık, "Ablama gidiyorum" diye evden çıktı... Ve çok kısa bir süre sonra, evlendiği haberi geldi... Üstelik de zaten evli olmasına rağmen... Hâtta bu ilk ihaneti de değildi... Sevgilisiyle düğün yapan kadın, resmi nikahlı eşiyle, canlı yayında yüzleşti...

Evden misafirliğe gidiyorum diye çıktı, ama dönmedi... Önce düğün davetiyesi, sonra evlendiği haberi geldi...

Bartın'da yaşayan Ahmet Işık'ı Esra Erol'a getiren sebep, 14 yıllık eşi Seval Işık'ın kendisine ihanet ettiği iddiasıydı.

DEVAMI
atv Gün Ortası
SON BÖLÜMÜ İZLE atv Gün Ortası 25 Mayıs 2022, Çarşamba
BÖLÜMLER
TÜMÜ
atv Gün Ortası
atv Gün Ortası 25 Mayıs 2022, Çarşamba
atv Gün Ortası
atv Gün Ortası 24 Mayıs 2022, Salı
atv Gün Ortası
atv Gün Ortası 23 Mayıs 2022, Pazartesi
BİZE ULAŞIN