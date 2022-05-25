Evliyken sevgilisiyle düğün yaptı

Evden misafirliğe gidiyorum diye çıktı, ama dönmedi... Önce düğün davetiyesi, sonra evlendiği haberi geldi...

Esra Erol stüdyosu, yine akıllara durgunluk veren bir ihanete sahne oldu... Üç çocuk annesi Seval Işık, "Ablama gidiyorum" diye evden çıktı... Ve çok kısa bir süre sonra, evlendiği haberi geldi... Üstelik de zaten evli olmasına rağmen... Hâtta bu ilk ihaneti de değildi... Sevgilisiyle düğün yapan kadın, resmi nikahlı eşiyle, canlı yayında yüzleşti...

Evden misafirliğe gidiyorum diye çıktı, ama dönmedi... Önce düğün davetiyesi, sonra evlendiği haberi geldi...

Bartın'da yaşayan Ahmet Işık'ı Esra Erol'a getiren sebep, 14 yıllık eşi Seval Işık'ın kendisine ihanet ettiği iddiasıydı.