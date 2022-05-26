26 Mayıs 2022, Perşembe
İstanbul sahillerine tsunami uyarısı
Uzmanlar, 'büyük İstanbul Depremi'nin kapıda olduğunu söylüyor... Ancak göz ardı edilmemesi gereken, bir büyük tehlike daha var... O da 'tsunami'... İşte bu tehlikeye karşın, harekete geçildi... Geçtiğimiz yıl, karayollarına yerleştirilen bilgilendirme ve 'kaçış levhaları', şimdi de sahil şeritlerine yerleştirilmeye başlandı.
Hızlanan kentsel dönüşümle, depreme hazırlık yapılırken tsunami eylem planıyla da, denizden gelebilecek bir tehlikenin önüne geçilmeye çalışılıyor...