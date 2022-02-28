Kırım Tatarlarının acı hikayesi…

Savaşı iliklerine kadar hisseden, Rus zulmünü sonuna kadar yaşayan bir halkın hikayesi. Ruslar, Kırım Tatarlarını işkence ve zulüm ile göçe zorladı. Yüzbinlerce masum insan bu göç dalgalarında hayatını kaybetti. İşte onların bir bölümü İstanbul Çatalca’daki İzzettin Köyünde yaşıyor. O kişiler sürgün yıllarını atv Haber’e anlattı.

Onlar baskı ve işkence ile köklerinden sökülen, topraklarından sürgün edilen ya da göçe mecbur bırakılanların çocukları ve torunları.

Kırım, uğruna çok kan dökülmüş bir toprak. Tatarlar ise vatanına dinine bağlı bir millet. Onlar Tatarca'yı unutmamaya unutturmamaya çalışıyorlar.

Yılla geçti, dünya gelişti, liderler değişti ama o topraklardaki zulüm hiç değişmedi. Bugün kanın aktığı yer Ukrayna. Yarın ne olacağını ise kimse bilmiyor.

İzzettin Köyü sakini bir kişi "Ukrayna ile kaderimiz aynı" sözleri ile yaşananlara dikkat çekiyor.

Bir başka kişi ise "O Zamanki Rusya neyse şu anki Rusya da aynı" şeklinde konuşuyor.

Bir başka ifade ise "Rusya yine insanlık suçu işliyor" sözleri oluyor.

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