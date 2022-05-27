O dünyanın en yaşlı erkeği. Uzun yaşamın sırrını anlattı

Venezuelalı "Huan Visente Perez Mora"... O, "Dünyanın en yaşlı adamı" Bugün de 113'üncü yaşını kutluyor. Peki ona göre, böylesine "uzun bir yaşamın sırrı ne?".

Dünyanın en yaşlı erkeği olarak, "Guinness Rekorlar Kitabı"na girdi. Şimdi de yeni yaşını kutluyor!!!

Venezuelalı "Huan Visente Perez Mora", 27 mayıs 1909'da dünyaya geldi...

11 çocuğu, 41 torunu, 18 torununun çocuğu Ve 12 torununun torunu olan 112 yaşındaki "Mora", geçtiğimiz hafta da "dünyanın en uzun süre yaşayan erkeği" olarak bir rekora imza attı...