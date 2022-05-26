Polis kartele savaş açtı. Çatışmalarda 22 kişi öldürüldü.

Brezilya Polisi uzun süredir peşinde olduğu bir uyuşturucu karteline tam anlamıyla savaş açtı... Bölgede 13 okulun tatil edildiği düşünülünce, operasyonun ne kadar kapsamlı olduğu daha iyi anlaşılır diye tahmin ediyoruz... Polise ateşle karşılık veren çetenin hakim olduğu gecekondu mahallesi, çıkan çatışmalarda kan gölüne döndü... Resmi kaynaklara göre can kaybı, en az 22.

Son dakika gelişmeleri, siyaset ve ekonomi haberleri, anne - bebek ve sağlık konularında özel dosyalar, hepsi saat 13:00'te atv Gün Ortası bülteninde yer alıyor. atv Gün Ortası Bülteni, Deniz Türe'nin sunumuyla, hafta içi her gün 13.00'te atv'de…