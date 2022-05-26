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26 Mayıs 2022, Perşembe
Polis kartele savaş açtı. Çatışmalarda 22 kişi öldürüldü.

Polis kartele savaş açtı. Çatışmalarda 22 kişi öldürüldü.

Brezilya Polisi uzun süredir peşinde olduğu bir uyuşturucu karteline tam anlamıyla savaş açtı... Bölgede 13 okulun tatil edildiği düşünülünce, operasyonun ne kadar kapsamlı olduğu daha iyi anlaşılır diye tahmin ediyoruz... Polise ateşle karşılık veren çetenin hakim olduğu gecekondu mahallesi, çıkan çatışmalarda kan gölüne döndü... Resmi kaynaklara göre can kaybı, en az 22.

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