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9 Haziran 2022, Perşembe
Yangınla mücadelede slime devrimi

Yangınla mücadelede slime devrimi

Akciğerlerimiz olan ormanlar da, her yıl, daha güçlü yangınların esiri oluyor. Şimdi izleyeceğiniz teknoloji, yangınlarla savaşta yakın gelecekteki en faydalı silahımıza dönüşebilir. İşte alevlerle mücadelede "Slime" devrimi.

Son dakika gelişmeleri, siyaset ve ekonomi haberleri, anne - bebek ve sağlık konularında özel dosyalar, hepsi saat 13:00'te atv Gün Ortası bülteninde yer alıyor. atv Gün Ortası Bülteni, Deniz Türe'nin sunumuyla, hafta içi her gün 13.00'te atv'de…

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