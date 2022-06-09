Yangınla mücadelede slime devrimi

Akciğerlerimiz olan ormanlar da, her yıl, daha güçlü yangınların esiri oluyor. Şimdi izleyeceğiniz teknoloji, yangınlarla savaşta yakın gelecekteki en faydalı silahımıza dönüşebilir. İşte alevlerle mücadelede "Slime" devrimi.

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