Leyla'nın başına gelenler Kenan'ın gözünü karartmasına sebep olur. Kenan acımasız bir intikam almaya karar verirken hesaplaşması Teneke Mahallesi ile sınırlı kalmayacaktır. Yeni bilgiler ışığında, Celadet konaktaki herkesi üzen bir karar alır. Kenan ile yaşayacağı yüzleşme herkesi derinden sarsar. Kenan'ı her geçen gün biraz daha kaybeden Hanzade, kocasını elinde tutmak için beklenmedik bir teklifte bulunur. Bu sırada Zeki ile Suzi, aralarındaki güvensizliğe rağmen birlikte hareket etmek zorunda kalır. Kıskançlığı giderek büyüyen Ceyhun, Leyla için ne kadar ileri gidebileceğini gösterir. Leyla herkesin hayatını derinden etkileyecek bir karar alır. Celadet ile Kenan arasındaki büyük yüzleşmede neler yaşanacak? Celadet'in kararı konakta neleri değiştirecek? Hanzade, evliliğini kurtarmak için nasıl bir adım atacak? Ceyhun'un kıskançlığı nelere sebep olacak? Peki, Leyla'nın herkesin hayatını etkileyecek kararı ne olacak?