Esra Erol'da hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları ekrana taşımaya devam ediyor. 69 yaşındaki Fatma Çiftçi: "Sosyal medyadan tanıştığım benden 14 yaş küçük Zekeriya Gaygısız tarafından evlilik vaadiyle 2 milyon lira dolandırıldım!" iddiasıyla başarılı sunucu Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

.Esra Erol hafta içi her gün 16.20'da atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Evlilik vaadiyle dolandığını öne süren Fatma Çiftçi yaşadığı mağduriyeti canlı yayında anlattı.

"Hırsız olarak girip evimi soydu!"

Sosyal medya üzerinden bir evlilik sitesine üye olan ve burada Zekeriya Gaygısız ile tanışan Fatma Hanım 2 milyon lirasından olduğundan söyledi. Aşkı için Antalya'ya taşınmaya karar veren Fatma Hanım, o kadar sempatik ve iyi davrandı ki etkilendim dedi. Gün içerisinde sık sık mesajlaştıklarını anlatan Fatma Hanım,evlilik sürecine dair işlemlerin yapıldığını bu yüzden müstakbel eşinden hiç şüphelenmediğini ve kendisine vekalet verdiğini belirtti. Fatma Çiftçi kendisinden 14 yaş küçük Zekeriya Gaygısız'dan daha küçük gösterdiğini de iddia etti. "Hırsız olarak girip evimi soydu!" sözleri de şaşkınlık yarattı.

Yayına telefonla bağlanan Zekeriya Gaygısız hakkındaki iddiaları reddetti!

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Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!