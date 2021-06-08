Hafta içi her gün ilginç konularla gündem olan Esra Erol’da, evli sevgililerin yasak aşkı dikkat çekti. Evli sevgilisi Fatma Gültekin’i korona olduğu günlerde bile ziyaret etmek isteyen bir çocuk babası Bayram Baş, eşi Ayşe Baş’ı terk etti.

Esra Erol'da, 19 Mayıs'ta kocası tarafından terk edilen Ayşe Baş kocasıyla boşanmak istediğini söyledi. Eşi Bayram Baş'ın 19 Mayıs'ta yakın arkadaşı Fatma Gültekin'le kaçtığını ifade eden Ayşe Baş, arkadaşının da evli olduğunu söyledi. Fatma Gültekin'in yatalak bir eşi olduğunu belirten Ayşe Baş, kendisinin de engelli bir çocuk sahibi olduğunu dile getirdi.

"16 yılda defalarca aldatıldım" iddiası

Eşiyle birlikte Nevşehir'de yaşadıklarını söyleyen Baş, "İstanbul'da yaşıyorduk. Eşim İstanbul'u sevmediğini söyleyip bizi Nevşehir'e götürdü. Şimdiyse kaçtığı kadınla birlikte İstanbul'a taşındı" diye konuştu. 16 yıllık eşinin hiçbir zaman iyi bir baba olmadığını belirten Baş, daha önce de defalarca aldatıldığını ifade etti.

Bir çocuk annesi kadın eşinden yıllardır boşanmak istediğini belirtirken kendisine güvenemediği için sabrettiğini söyledi. Baş, kocasından uzun zamandır şüphelendiğini dile getirirken Fatma Gültekin'in korona hastası olduğu dönemde onu ziyarete gitmek istediğini anlattı. Terk edilen eşin anlattıkları stüdyoda şaşkınlığa sebep oldu.

Kayınvalidesinin de bu ilişkiden haberdar olduğunun altını çizen Baş, kaçak sevgililerin 5 aydır ilişki yaşadığını öne sürdü.

Bayram Baş eşinin iddialarını kabul etti

Esra Erol canlı yayınına bağlanan Bayram Baş ise eşinin suçlamalarını kabul etti. "Fatma Öztürk'le beraber kaçtık. İmam nikahı kıydım, beraber yaşıyoruz" diyen Baş, Fatma Öztürk'ün eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Yayına bağlanan Fatma Öztürk'ün kayınpederi İsmet Gültekin'se oğlunun yüzde 95 oranında bir engeli bulunduğunu, eşine ve çocuklarına şiddet uygulamasının mümkün olmadığını savundu.

İsmet Gültekin'in iddiaları konuyu farklı bir boyuta taşıdı. Fatma Öztürk ile Bayram Baş'ın kaçarken evdeki eşyaları sattığını dile getiren kayınpeder, "Evdeki televizyonu bile satmışlar. 130 Bin TL'lik bir araç vardı. Onun da parasını alıp kaçmışlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar üzerine sinirlenen Ayşe Baş, kocasından boşanmak için tazminat ve nafaka isteyeceğini dile getirdi.