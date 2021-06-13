Osman Bey'in evlat hasreti sona erdi

Sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede takip edilen proje Kuruluş Osman 62. bölümü ile atv ekranlarındaydı. Seyirciden büyük ilgi gören bölüm, sosyal medyada #ZaferBizimdir etiketi ile, çok konuşulanlar arasındaydı. İlk eşi Bala Hatun'dan çocuğu olmayan Osman Bey'e ilk evlat müjdesi Malhun Hatun tarafından verildi: "Müjdeler olsun sana Kayı Beyi, Gayrı evlat hasretin sona erecek. Karnımda Kayıların beyi Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın evladını taşırım"

Osman Bey'in mutluluğuna diyecek yoktu!

İyice halsizleşen Malhun Hatun, Bala Hatun ile tartıştığı sırada fenalaşıp bayıldı. Hemen şifacı hatunlara haber salındı. Bala Hatun, Osman Bey'e vaziyeti bildirdi. Malhun Hatun'un vaziyetinin iyi olmadığını, şifacıların başında olduğunu, Söğüt'ten hekimlerin de çağrıldığını haber etti. Malhun'un çadırına giden Osman Bey beklemediği bir müjde ile karşılaştı. Hasta zannettikleri Malhun Hatun hamileydi. Kısa süren bir şaşkınlık yaşayan Osman Bey, hayretini gizleyemedi. Evlat hasreti sona eren Osman Bey'in mutluluğuna diyecek yoktu.



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