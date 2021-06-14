Karısından dayak yediği için mi evden kaçtı? Müge Anlı, Cesur Bölükbaşı’nın sır dolu kaybını araştırıyor!

8 Haziran’da Kocaeli’nin Gebze ilçesinden kaybolan Cesur Bölükbaşı’nın sırrı ne? Evli ve bir çocuk babası genç adamın başka bir kadınla ilişkisi mi var? Eşi, kocasının kaybolduğu haberini ailesinden neden gizledi? Cesur Bölükbaşı’nın dokuz yıllık eşi Sevda Bölükbaşı, kocasının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Sevda Bölükbaşı’nın, eşi Cesur Bölükbaşı’na sürekli şiddet uyguladığı da gelen iddialar arasında.

İki hafta önce Kocaeli'nin Gebze ilçesinden kaybolan Cesur Bölükbaşı'ndan haber alınamıyor. Bölükbaşı'nın dokuz yıllık eşi Sevda Bölükbaşı, kocasıyla arasında bir sorun olmadığını söylese de ihanet şüphesi olduğu ortaya çıktı. Kocasının, Sevilay isimli bir kadınla mesajlaşmalarını yakaladığını ifade eden genç kadın, şiddet iddialarınıysa yalanladı.

Bölükbaşı çiftinin kavgaları sokağa mı taşıyordu?

Çiftin komşularıysa, Bölükbaşı ailesinin zaman zaman sokağa taşan kavgaları olduğunu öne sürdü. 6 gündür kayıp olan Bölükbaşı'nın boynunda sürekli çizikler olduğunu belirten arkadaşları, genç adamın şiddet gördüğünü doğruladığını ifade etti.

İhanet şüphesinin odağındaki Sevilay Hanım ise kendisine yönelik suçlamalarını reddetti. Cesur Bölükbaşı'yla telefonda dini sohbetler yaptığını öne süren Sevilay Hanım, herhangi bir ilişkileri olmadığını söyledi. Genç adamla ilişkisi olduğu düşünülen kadının Bölükbaşı'yla ilginç tanışma öyküsüyse ağızları açık bıraktı. Bölükbaşı'nın komşusuna internet bağladığı sırada kendisiyle muhabbet ettiğini dile getiren Sevilay Hanım, "Benden telefon numaramı istedi. Sonra konuşmaya devam ettik" diye konuştu.

Pandemi döneminde Türkmenistan'a kaçması mümkün mü?

Kayıp Bölükbaşı'nın nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Sevilay Hanım, "Kendisi kesinlikle benim yanımda değil. Türkmenistan'a gitmeyi düşünüyordu. 5 yıl çalışıp geleceğini söylüyordu. Belki oraya gitmiştir" sözlerini kullandı. Müge Anlı canlı yayınına mesaj atan Türkmenistan uyruklı vatandaşlarsa pandemi dolayısıyla kendilerinin dahi ülkelerine gidemediklerine vurgu yaptı.

Cesur Bölükbaşı'nın ailesi, gelinleri Sevda Bölükbaşı'nın şiddet eğilimi olduğuna dikkat çekti. Kayıp gencin ablası, gelinlerinin düğün günü dahi olay çıkardığını iddia etti. Sevda Bölükbaşı ise ev konusunda kendisine yalan söylendiği için belirtti. Bölükbaşı, "Babam, Cesur'dan bir ev almasını istemişti. Daha sonra Cesur ev aldığını söylediği için düğün yapıldı. Düğün günü tapuyu istedim ve göstermeyince yalan söylediğini anladım. Bu yüzden sinirlendim" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları gündeme getirmeye devam ediyor. Kayıp Cesur Bölükbaşı ile ilgili gelişmeler atv.com.tr'de yayınlanıyor.

Gebze'den kaybolan Cesur Bölükbaşı ile ilgili iddiaları izlemek için tıklayın.

Cesur Bölükbaşı'nın görüştüğü iddia edilen Sevilay Hanım'ın açıklamalarını izlemek için tıklayın.