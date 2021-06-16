Osman Bey, Bizans’ın oyununu bozabilecek mi?

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 63’üncü bölümünde, Bizans imparatorunun uç bölgesine sevk ettiği ordunun gelişinden evvel Dukas ve Nikola’nın gücünü kırmak isteyen Osman Bey, Tekfur Leo’dan Bizans birliklerinin Domaniç bölgesine saldırı düzenleyeceği istihbaratını alarak harekete geçti.

Umur Bey'in de kendisine katılmasıyla alplerinin sayısını artıran Osman Bey, intikal halindeki Bizans birliğinin yerini tespit etti. Nikola ve Dukas'ın askerlerin başında olmayışından şüphelenen Osman Bey, savaş taktiğini belirledi ve harekete geçti.

Osman Bey, Gündüz Bey ve Umur Bey yönetimindeki kuvvetler kısa sürede Bizans birliğini tarumar etti. Zafere rağmen Osman Bey bir şeylerin yanlış olduğunu anlayarak huzursuz oldu.

Birliği Osman Bey'e karşı yem olarak kullanan Nikola ve Dukas, aynı esnada Kulucahisar bölgesinde bir köy baskınına hazırlanmaktaydı. Nikola ve Dukas, köyde büyük bir katliama imza atarken, Osman Bey'i tuzağa düşürmenin keyfini yaşadı. Nikola'nın, Bilecik Tekfuru Leo'yu Osman Bey'e sahte istihbarat iletmesi için kullandığı ortaya çıktı.

Osman Bey, Bizans'ın oyununu Aygül'den gelen haberle öğrendi: "Nikola, Dumas ile Kulacahisar civarındaki köylere saldırmış beyim. Yakıp yıkmışlar. Çok ölen var beyim… Masum Hristayanlara, çocuklara bile kıymışlar…"

Tuzağa düştüğünü anlayan Osman Bey, şu sözlerle intikam yemini etti: "Av avladık, kuş kuşladık derken, tuzağa düşen biz olduk… And olsun, düştüğümüz tuzak pusatımızı bilemezse, kıydıkları canların intikamı alınmazsa…"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 63'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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